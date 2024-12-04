«Это даже не вина»: Певица Азиза сделала в суде неожиданное заявление в защиту обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Резонансный суд по делу о гибели Игоря Талькова продолжается в Петербурге. На нем уже который месяц к ряду допрашивают всех свидетелей драматических событий 30-летней давности в СК «Юбилейный». Напомним, артист погиб в драке между своим директором Валерием Шляфманом и бойфрендом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Эти двое сцепились из-за того, что Азиза просилась поменять очередность выступления на звездном концерте. В итоге в потасовку угодил и сам разъяренный от новостей Тальков. Шляфману удалось отобрать револьвер у Малахова, но он по неосторожности выстрелил прямо в сердце Игорю. Тот успел промолвить, как ему больно, и затем он тут же скончался за кулисами.
После череды допросов следователей, охранников, врачей скорой помощи, а также Наташи Королевой (она тоже выступала на концерте в роковой день. — Прим.ред.) очередь дошла и до самой Азизы, с просьбы которой и разгорелся конфликт. Певица пришла на суд в эффектной камуфляжной кепке, куртке с меховым воротником и огромным кулоном в виде звезды. В отличие от Королевой, она охотно согласилась ответить на вопросы журналистов.
— Это даже не вина (Шляфмана. — Прим.ред.), а оплошность. Просто не надо было ребятам заниматься подстрекательством, — уверена Азиза. — Создавать этот ажиотаж, волны в тазике на ровном месте. Все это и привело к самой стычке. Если бы я могла дать им совет тогда, я попросила бы вести себя дипломатичнее, мирно. Директор того или иного артиста должен быть спокоен. Все должно было быть с холодным умом и с добром. Но творческие люди — достаточно эмоциональные.
По словам Азизы, она не видела, как вел себя Шляфман сразу же после смерти Талькова. Однако позже артистка застала его в смятении.
— Чувствовал ли он себя виноватым? Нет, многие же не понимали до последнего момента, что именно произошло, — говорит Азиза. — Все случилось так быстро. Но надеюсь, что судья в этом году поставит точку. Столько современных методик у следствия, экспертиз. Вердикт какой-то точно будет.
Напоследок певица поделилась с журналистами «тибетской мудростью от старейшин». Мол, есть три вещи, которые вредят человеку: невежество, эмоции и гнев. В истории со смертью Талькова как раз сложились все эти факторы, уверена артистка.
Также в суде допросили и охранника Игоря Талькова, которого заставили приехать из Москвы. Однако мужчина заявил, что ничего не помнит.
— Он словно впал в ступор и отказался отвечать на вопросы судьи. Сказал, что никто ему не угрожал, просто он все забыл. Разве что подтвердил, что револьвер был в руках Шляфмана, — докладывает корреспондент SPB.KP.RU с места событий.
Добавим, что на этом допрос свидетелей не закончится. В суд вызвали и других звезд: Лолиту, Богдана Титомира, Игоря Николаева. Однако приедут ли они — пока загадка. Обвиняемого в убийстве Талькова Валерия Шляфмана допросили в Израиле, где он живет уже два десятка лет. Он признал, что стрелял, но свою вину все равно отрицает. По его мнению, убийца — Малахов. SPB.KP.RU будет следить за новостями по громкому делу.