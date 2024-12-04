«Это даже не вина»: Певица Азиза сделала в суде неожиданное заявление в защиту обвиняемого в убийстве Игоря Талькова

Резонансный суд по делу о гибели Игоря Талькова продолжается в Петербурге. На нем уже который месяц к ряду допрашивают всех свидетелей драматических событий 30-летней давности в СК «Юбилейный». Напомним, артист погиб в драке между своим директором Валерием Шляфманом и бойфрендом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Эти двое сцепились из-за того, что Азиза просилась поменять очередность выступления на звездном концерте. В итоге в потасовку угодил и сам разъяренный от новостей Тальков. Шляфману удалось отобрать револьвер у Малахова, но он по неосторожности выстрелил прямо в сердце Игорю. Тот успел промолвить, как ему больно, и затем он тут же скончался за кулисами.