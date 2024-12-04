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Прокуратура начала проверку после пожаров с пятью погибшими в Ростовской области

Прокуратура взяла на контроль проверку смертельных пожаров в Ростове и Новошахтинске.

Источник: Комсомольская правда

Проверку после смертельных пожаров в Ростове-на-Дону и Новошахтинске взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

— Организованы проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Следственным органом проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

Напомним, два пожара, в которых погибли пять человек, произошли рано утром 4 декабря. Возгорание в донской столице унесло жизни троих мужчин. В Новошахтинске из горящего частного дома вынесли мужчину и женщину, но спасти их не удалось.