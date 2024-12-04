Прокуратура начала проверку после пожаров с пятью погибшими в Ростовской области

Проверку после смертельных пожаров в Ростове-на-Дону и Новошахтинске взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
— Организованы проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Следственным органом проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области.
Напомним, два пожара, в которых погибли пять человек, произошли рано утром 4 декабря. Возгорание в донской столице унесло жизни троих мужчин. В Новошахтинске из горящего частного дома вынесли мужчину и женщину, но спасти их не удалось.