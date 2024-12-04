Хулиган поджег детские коляски в парадной дома в Ленобласти

Поздним вечером 2 декабря в парадной дома 3 по Выборгскому шоссе в Приморске загорелись две детские коляски, оставленные между первым и вторым этажами. Местные жители вызвали на место полицейских. Правоохранители сразу поняли, что коляски вспыхнули не просто так, а это был поджог. Причастного к случившемуся удалось быстро установить. Им оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.