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Петербурженка перевела мошенникам почти 10 млн рублей

В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам около 10 миллионов рублей. Об этом «МК в Питере» сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что ей звонили якобы сотрудники «Росфинмониторинга» и убеждали ее снять деньги со счетов, а потом перевести их через банкоматы на счета. В итоге сумма составила 9 854 000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее «МК в Питере» рассказывал, что петербургскую пенсионерку подослали курьером к блокаднице, которая передала крупную сумму, чтобы «защитить средства». Она отдала 2,5 миллиона рублей возрастной женщине в черном пальто. Со слов заявительницы, курьеру было на вид около 70 лет.