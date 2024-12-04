Петербурженка перевела мошенникам почти 10 млн рублей

Женщина рассказала, что ей звонили якобы сотрудники «Росфинмониторинга» и убеждали ее снять деньги со счетов, а потом перевести их через банкоматы на счета. В итоге сумма составила 9 854 000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее «МК в Питере» рассказывал, что петербургскую пенсионерку подослали курьером к блокаднице, которая передала крупную сумму, чтобы «защитить средства». Она отдала 2,5 миллиона рублей возрастной женщине в черном пальто. Со слов заявительницы, курьеру было на вид около 70 лет.