Петербурженка перевела мошенникам почти 10 млн рублей

Женщина рассказала, что ей звонили якобы сотрудники «Росфинмониторинга» и убеждали ее снять деньги со счетов, а потом перевести их через банкоматы на счета. В итоге сумма составила 9 854 000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.