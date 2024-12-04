В Иркутске невеста из Китая решила удивить гостей и лишилась 800 тысяч рублей

В Иркутске невеста из Китая потеряла 800 тысяч рублей из-за аферы в интернете. При подготовке свадебного банкета для 300 гостей девушка решила удивить своих друзей и заказала через сеть табачные изделия премиум-класса. Однако ее планы не воплотились в реальность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Объявление о продаже импортных сигарет китаянка нашла на одном из сайтов и оформила заказ. Она выбрала шесть коробок продукции, которые планировалось доставить из-за границы, так как в России такие не производятся. Мошенники обеспечили 36-летнюю покупательницу правдоподобными фотографиями процесса погрузки и доставки оптовой партии.
В течение пяти дней девушка перевела 15% от общей стоимости — около 800 тысяч рублей — за заказ, который не существовал. Когда невеста пришла в указанный пункт выдачи, ей сообщили, что такого заказа не было. После этого инцидента она обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводится проверка.