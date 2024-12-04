В Иркутске невеста из Китая решила удивить гостей и лишилась 800 тысяч рублей

В Иркутске невеста из Китая потеряла 800 тысяч рублей из-за аферы в интернете. При подготовке свадебного банкета для 300 гостей девушка решила удивить своих друзей и заказала через сеть табачные изделия премиум-класса. Однако ее планы не воплотились в реальность. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.