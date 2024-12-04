В Омске судят водителя, устроившего страшную аварию с такси

«Мы с Дмитрием друзья, сохранили дружеские отношения и после случившегося, — рассказал он. — 27 апреля вечером я попросил его забрать меня от ДК “Железнодорожник” и подкинуть домой. Спокойно ехали, скорость не превышали, соблюдая режим в районе 50−60 км/ч. Я располагался на переднем пассажирском сиденье. Был не пристёгнут, потому что ехать было всего две-три минуты. И в этот момент таксист на Hyundai Solaris начинает поворот без сигналов. Это произошло в районе дома № 21 на улице 6-й Станционной. Во избежание удара Дмитрий начал сигналить и уходить вправо. После чего машина улетела в кювет. Я почувствовал резкую боль в правой руке, потерял сознание. Потом меня увезли на скорой, которую вызвали очевидцы».