В Омске судят водителя, устроившего страшную аварию с такси

В Ленинском районном суде подходят к концу разбирательства по уголовному делу в отношении 20-летнего Дмитрия С., обвиняемого в совершении ДТП с тяжёлыми последствиями.
Это одно из первых дел, которые рассматривает Дмитрий Гаркуша, принявший присягу два месяца назад. Его отец, Николай Гаркуша, работавший в Омском областном суде, ушёл в почётную отставку в начале года.
Заседание велось с помощью видео-конференц-связи, потому что потерпевший сейчас находится в другом городе. Удивительно, но он выступил в защиту обвиняемого.
«Мы с Дмитрием друзья, сохранили дружеские отношения и после случившегося, — рассказал он. — 27 апреля вечером я попросил его забрать меня от ДК “Железнодорожник” и подкинуть домой. Спокойно ехали, скорость не превышали, соблюдая режим в районе 50−60 км/ч. Я располагался на переднем пассажирском сиденье. Был не пристёгнут, потому что ехать было всего две-три минуты. И в этот момент таксист на Hyundai Solaris начинает поворот без сигналов. Это произошло в районе дома № 21 на улице 6-й Станционной. Во избежание удара Дмитрий начал сигналить и уходить вправо. После чего машина улетела в кювет. Я почувствовал резкую боль в правой руке, потерял сознание. Потом меня увезли на скорой, которую вызвали очевидцы».
Также потерпевший рассказал, что Дмитрий полностью возместил ему ущерб сразу после случившегося, заплатив 100 тысяч рублей. Кроме того, чуть ли не ежедневно навещал в больнице. Парень попросил, чтобы уголовное дело в отношении его друга прекратили за примирением сторон.
Ходатайство учли. Однако окончательное решение в таких случаях принимает судья после того, как выслушает обе стороны.
«Подсудимый, который управлял автомобилем “ВАЗ-2010”, обвиняется в нарушении сразу нескольких пунктов ПДД, — подчеркнула гособвинитель Ольга Егорова. — Он совершил необоснованный манёвр, вследствие чего допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris с последующим съездом транспортного средства под его управлением в кювет. Считаю, что вина подсудимого в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана. Виновность подсудимого подтверждается заключением судмедэкспертизы, установившей, что пассажиру автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения. Судебная автотехническая экспертиза подтвердила, что скорость автомобиля перед экстренным торможением составляла не менее 67 км/ч».
Более того, за месяц после совершения ДТП Дмитрий С. получил более 30 штрафов за нарушения правил дорожного движения. А в общей сложности за свой небольшой водительский стаж 20-летний парень уже насобирал около 100 административных дел от ГАИ. Он пояснил, что последние 30 не имеют к нему отношения. Дмитрий рассказал: «Ладу», на которой попал в аварию, продал, но не снял с учёта. Все эти нарушения совершил уже новый владелец, а он оплачивал все приходившие штрафы потому, что лень было судиться.
«В предыдущем заседании подсудимый сообщил, что встал на путь исправления, нарушений ПДД после описываемых событий не допускал, — продолжает гособвинитель. — Вместе с тем его показания в этой части опровергаются представленной административной практикой. Я прошу суд отнестись критически к его заявлению, что отношения к нарушениям он не имеет. Полагаю, что подсудимый занимает такую позицию с целью смягчения ответственности за содеянное. Ранее он также допускал административные нарушения. В этой связи я считаю, что должных выводов он для себя не сделал».
Сторона обвинения предложила назначить подсудимому наказание по части 1 статьи 264 УК РФ в виде одного года ограничения свободы. Подразумевается, что в течение этого срока он не сможет менять место жительства и покидать Омск без специального разрешения надзорных органов.
Адвокат Дмитрия С. попросила учесть его возраст, пожалеть и простить на первый раз. Она сделала акцент на том, что её подзащитный ранее не был судим, признал вину и компенсировал ущерб.
Во время следующего судебного заседания обвиняемый выступит с последним словом перед приговором.