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Мэра камчатского Елизово уволят после драки на базе отдыха

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о намерении уволить в связи с утратой доверия главу второго по величине города региона Артема Гаглошвили, осужденного за хулиганство. 3 декабря суд признал 40-летнего депутата Артема Гаглошвили, который одновременно является главой Елизово, виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) после драки на одной из баз отдыха. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Источник: Reuters

Солодов отдал распоряжение ответственным органам власти проработать во взаимодействии с правоохранительными органами вопрос об увольнении чиновника по соответствующей статье.

Как сообщили в краевой прокуратуре, 22 июля прошлого года мэр, проводя время на одной из камчатских баз отдыха, «нарушал общественный порядок, на замечания персонала не реагировал, мешал отдыхать окружающим, матерился». Одного из владельцев базы он ударил по голове после того, как тот попросил чиновника покинуть базу отдыха.

Главой Елизова Артем Гаглошвили был избран на сессии собрания депутатов городского поселения 30 ноября 2023 года. Во время выборов депутатов в 2021 году имя единоросса Гаглошвили звучало в скандалах, связанных с подкупом избирателей, сообщали местные СМИ. Однако мандаты он и его сторонники по итогам выборов получили. Полномочия Артема Гаглошвили на посту мэра Елизово должны были истечь в сентябре 2026 года.