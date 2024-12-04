Мэра камчатского Елизово уволят после драки на базе отдыха

Главой Елизова Артем Гаглошвили был избран на сессии собрания депутатов городского поселения 30 ноября 2023 года. Во время выборов депутатов в 2021 году имя единоросса Гаглошвили звучало в скандалах, связанных с подкупом избирателей, сообщали местные СМИ. Однако мандаты он и его сторонники по итогам выборов получили. Полномочия Артема Гаглошвили на посту мэра Елизово должны были истечь в сентябре 2026 года.