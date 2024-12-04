Был в двух шагах от спасения: Трое приезжих погибли при пожаре в съемном доме в Ростове

Два пожара с пятью погибшими случились за утро 4 декабря в Ростовской области. Одно из смертельных возгораний потушили в донской столице. О том, что же произошло рассказали в региональном управлении МЧС.
Возгорание тушили рано утром 4 декабря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
МУЖЧИНАМ ОТ 20 ДО 35 ЛЕТ.
Как стало известно, на улице 2-й Каскадной в Ростове-на-Дону выгорел двухэтажный частный дом. Спасатели уже выяснили, что пламя вспыхнуло на первом этаже, а потом распространилось на 66 квадратных метрах. Огонь потушили 33 специалиста и 10 единиц техники. Об этом рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области Павел Кириченко.
— Во время тушения обнаружили тела трех человек, двое из них были на первом этаже, один — на втором. Это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет.
Сейчас обстоятельства и причины трагедии еще уточняются. Немного раньше в экстренном ведомстве предварительно предположили, что пламя могло разгореться из-за короткого замыкания проводки. Также не исключается версия о возгорании от обогревательного прибора.
ДОМ СНИМАЛИ.
Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, небольшой домик в садоводческом товариществе для двоих друзей снимал житель Таганрога. Мужчина, оплачивающий аренду, часто приезжал в гости к товарищам. Дело в том, что все погибшие — жители приморского города. С донской столицей их связывала работа в сфере ремонта и строительства. Чтобы не тратить деньги на отели, они и сняли недорогое жилье. Накануне пожара в съемном доме находились все три друга.
Вероятно, один из них пытался спастись… Его тело нашли недалеко от выхода, всего в нескольких метрах. Второго погибшего нашли в комнате на втором этаже, третьего — на мансарде.
Известно, что в ситуации уже разбираются представители Следственного Управления Следственного Комитета России по Ростовской области.
Трое мужчин погибли при пожаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
НЕ СПАСЛИ МУЖЧИНУ И ЖЕНЩИНУ.
Второй смертельный пожар тем же утром произошел на улице 9-го мая в городе Новошахтинске, там вспыхнула кровля частного дома. Всего горело 60 квадратных метров, из огня вынесли женщину и мужчину. Однако спасти их не удалось: они погибли.
Зимой пожаров становится больше. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Спасатели напоминают: зимой пожаров становится больше. Особое внимание в этот период следует уделять состоянию электрических обогревателей и проводки. Приборы рекомендуют использовать аккуратно и не оставлять работающими без присмотра. Также в обязательном порядке необходимо проверять печи и прочищать дымоходы.
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что прокуратура контролирует установление обстоятельств пожаров на территории Новошахтинска и Ростова:
— Организованы проверки соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По указанным фактам следственным органом проводятся процессуальные проверки, ход и результаты которых взяты прокуратурой на контроль.