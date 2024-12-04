Был в двух шагах от спасения: Трое приезжих погибли при пожаре в съемном доме в Ростове

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, небольшой домик в садоводческом товариществе для двоих друзей снимал житель Таганрога. Мужчина, оплачивающий аренду, часто приезжал в гости к товарищам. Дело в том, что все погибшие — жители приморского города. С донской столицей их связывала работа в сфере ремонта и строительства. Чтобы не тратить деньги на отели, они и сняли недорогое жилье. Накануне пожара в съемном доме находились все три друга.