В Омске грузовая ГАЗель сбила 11-летнюю девочку

В Омске 11-летняя девочка оказалась под колесами грузовой машины «ГАЗель». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила грузовая машины.
Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от пересечения улиц Авиационная — Володарского. В результате аварии девочка обратилась за помощью к медицинским работникам.
Сейчас полиция проводит проверку по факту этой аварии.
Ранее мы писали, что в Омске с ремонтируемого моста упал и разбился насмерть человек.