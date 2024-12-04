Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске грузовая ГАЗель сбила 11-летнюю девочку

Авария с пострадавшим ребенком случилась в Старом Кировске.

В Омске 11-летняя девочка оказалась под колесами грузовой машины «ГАЗель». Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбила грузовая машины.

Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от пересечения улиц Авиационная — Володарского. В результате аварии девочка обратилась за помощью к медицинским работникам.

Сейчас полиция проводит проверку по факту этой аварии.