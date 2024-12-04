В Иркутске невеста из Китая отдала мошенникам 800 тысяч за импортные сигареты

В Иркутске невеста из Китая решила удивить гостей необычным премиальным товаром и … стала жертвой мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Оказалось, началось все с планирования банкета на 300 персон. Многие девушки пытаются порадовать гостей необычными вещами, блюдами, только вот иностранка нашла иной подход — в сети заказала шесть коробок импортных сигарет.
— Объявление о продаже она нашла на случайном сайте, где оформила покупку. Сигареты должны были завести через границу, так как в России они не производятся. Мошенники убедили 36-летнюю заказчицу правдоподобными фото погрузки и доставки оптовой партии, — рассказывают в ведомстве.
В итоге за пять дней покупательница отправила 15% стоимости, а это около 800 тысяч рублей. Конечно, никакой заказ она так и не получила, за помощью обратилась в полицию. Сейчас следователи завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 миллионов вытянули лжеэлектрики с жителей Иркутской области за два месяца.