В Волгоградской области в горящем доме погиб 58-летний мужчина

Трагедия произошла в Жирновском районе Волгоградской области накануне, 3 декабря. В пожаре погиб 58-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом загорелся в полночь, когда все спали. Соседи случайно увидели дым и позвонили спасателям. На место приехали подразделения 64-й пожарно-спасательной части.
Домик был небольшой, всего пятьдесят квадратных метров. Полыхало в одной из комнат, где загорелись вещи. Там же находился владелец. Он не успел выбраться наружу — скорее всего, он уснул.
— Пожарные ликвидировали горение в течение получаса. К сожалению, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, — уточнили в областном ведомстве.