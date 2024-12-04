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В Волгоградской области в горящем доме погиб 58-летний мужчина

Под Волгоградом в пожаре погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия произошла в Жирновском районе Волгоградской области накануне, 3 декабря. В пожаре погиб 58-летний мужчина. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, дом загорелся в полночь, когда все спали. Соседи случайно увидели дым и позвонили спасателям. На место приехали подразделения 64-й пожарно-спасательной части.

Домик был небольшой, всего пятьдесят квадратных метров. Полыхало в одной из комнат, где загорелись вещи. Там же находился владелец. Он не успел выбраться наружу — скорее всего, он уснул.

— Пожарные ликвидировали горение в течение получаса. К сожалению, погиб мужчина. Причина пожара устанавливается, — уточнили в областном ведомстве.

МЧС