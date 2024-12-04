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В хостеле в Чите нашли тело младенца

Прокуратура начала проверку по этому делу.

Прокуратура Центрального района Читы начала проверку после того, как в конце прошлой недели в хостеле в краевом центре нашли тело младенца, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Известно, что мать новорожденного умерла на следующий день в клинике. Подробности произошедшего и личность умершей женщины в публикации не упоминают.

Во время проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики. Если выявят нарушения, то будут «приняты меры прокурорского реагирования». Также в ведомстве проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали правоохранительные органы.

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