В хостеле в Чите нашли тело младенца

Прокуратура Центрального района Читы начала проверку после того, как в конце прошлой недели в хостеле в краевом центре нашли тело младенца, сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.
Известно, что мать новорожденного умерла на следующий день в клинике. Подробности произошедшего и личность умершей женщины в публикации не упоминают.
Во время проверки будет дана оценка работы органов системы профилактики. Если выявят нарушения, то будут «приняты меры прокурорского реагирования». Также в ведомстве проконтролируют ход и результаты процессуальной проверки, которую организовали правоохранительные органы.