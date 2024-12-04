На Дону осудили убийцу, который прятался 25 лет

Дмитрию В. из Волгодонска Ростовской области сейчас 48 лет. Когда ему было 23, он совершил страшное — вместе с подельниками лишил жизни женщину-мать и её двоих детей-подростков.
Мужчина был объявлен в розыск. Почти четверть века ему удавалось скрываться от правосудия. Он оборвал все контакты с родственниками и друзьями, назвался чужими именем и фамилией, несколько раз сменил регион проживания, устроился на работу и даже успел жениться. Но стать другим человеком так и не смог. Как оперативникам удалось вычислить убийцу и где он проведёт ближайшие годы, узнал Rostov.aif.ru.
Набросился с верёвкой.
Чудовищное убийство произошло весной 1999 года, в ночь с 25 на 26 марта. Тогда четверо парней пришли в квартиру к Марии (имя изменено — прим. ред), которая жила в переулке Лазоревом (микрорайон В-9) вместе с двумя детьми. Она была сожительницей одного из подельников, поэтому впустила мужчин.
По информации прокуратуры Ростовской области, в тот вечер парни сначала распивали алкоголь в квартире Марии. Дмитрий испытывал к ней неприязнь, поэтому схватил бельевую верёвку и набросился на женщину. Изверги жестоко расправились со всем семейством, убив также 17-летнего сына и 11-летнюю дочь хозяйки жилья. Тела сложили в ванной комнате.
Мужчины, которых после экзекуции местные прозвали «бандой мясников», украли 240 рублей и золотое кольцо стоимостью около одной тысячи рублей. Не так уж и много, если учесть, что средняя зарплата за месяц в те годы составляла почти 1500 рублей.
Уходя, душегубы услышали, что кто-то из жертв ещё подаёт признаки жизни. Тогда один из фигурантов вернулся в ванную, чтобы завершить начатое.
Нападавшие попытались скрыться, однако троих подельников поймали по горячим следам. Им дали большие сроки — от 10,5 до 13 лет лишения свободы. Известно, что двое уже умерли, один отсидел и вышел на свободу.
Четвёртый фигурант Дмитрий В. долгие годы оставался безнаказанным. Задержать его удалось только в начале 2024 года. Тогда же по ходатайству следователя подозреваемого заключили под стражу.
Сдал подельник.
О том, что Дмитрий ведёт жизнь приличного семьянина, оперативникам сообщил отсидевший в колонии подельник. Эксперты провели сравнительное исследование фотографий и выяснили, что подозреваемый по делу о жестокой расправе и сантехник из посёлка Хотынец Орловской области — один и тот же человек.
На допросе Дмитрий В. признался, что почти год после убийства жил на острове в Цимлянском водохранилище, ночевал в землянке, ловил раков и рыбу.
После мужчина купил паспорт на чужое имя, официально он стал на 11 лет старше. Поддельный документ позволил ему переехать в Московскую область и устроиться на работу сантехником. В 2012 году Дмитрий женился на девушке из Орловской области, куда впоследствии и перебрался.
Мужчину обвинили в убийстве двоих человек — женщины и её сына. По информации донских следователей, преступление было совершено с особой жестокостью (пункты «а», «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ).
Приговором суда Дмитрию В. назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.