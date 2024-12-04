На Дону осудили убийцу, который прятался 25 лет

Мужчина был объявлен в розыск. Почти четверть века ему удавалось скрываться от правосудия. Он оборвал все контакты с родственниками и друзьями, назвался чужими именем и фамилией, несколько раз сменил регион проживания, устроился на работу и даже успел жениться. Но стать другим человеком так и не смог. Как оперативникам удалось вычислить убийцу и где он проведёт ближайшие годы, узнал Rostov.aif.ru.