В Италии за нападение на 24-летнюю молдаванку задержан колумбиец: Он избил девушку и угрожал убить

По данным, опубликованным итальянской прессой, все произошло около 21:00, когда пьяный колумбиец пришел к своей бывшей партнерше. Между агрессором и молдаванкой разгорелся спор, в который вмешался брат молодой женщины. Колумбиец ударил его по голове, после чего он пошел домой.