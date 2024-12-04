В Италии за нападение на 24-летнюю молдаванку задержан колумбиец: Он избил девушку и угрожал убить

33-летний молодой человек из Колумбии был задержан итальянской полицией после нападения на свою бывшую девушку, 24-летнюю девушку из Республики Молдова, а также ее 19-летнего брата.
Инцидент произошёл вечером 1 декабря в Вероне.
По данным, опубликованным итальянской прессой, все произошло около 21:00, когда пьяный колумбиец пришел к своей бывшей партнерше. Между агрессором и молдаванкой разгорелся спор, в который вмешался брат молодой женщины. Колумбиец ударил его по голове, после чего он пошел домой.
Вскоре после этого мужчина вернулся с двумя ножами и стал угрожать 19-летнему парню. Также в этот момент на место прибыли полицейские и попросили колумбийца проследовать за ними в полицейский участок. Последний отказался и напал на правоохранителей.
Вскоре после этого он был арестован и помещен в камеру. Его обвиняют в угрозе убийством, причинении телесных повреждений, а также нарушении общественного порядка.
Колумбиец не первый раз нарушил закон, ранее он привлекался органами правопорядка за аналогичные правонарушения.