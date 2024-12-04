Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое минчан планировали снять квартиру по выгодной цене, но пошли в милицию

Двое жителей Минска перевели предоплату за квартиру и стали жертвой мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Двое минчан планировали снять квартиру по выгодной цене, но пошли в милицию, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Хотели снять квартиру по выгодной цене, а попали на уловки мошенников», — сказано в сообщении.

Говорится, что в милицию обратились двое жителей Минска, которые попались на уловки мошенников при аренде жилья. В ведомстве уточнили, что двое потерпевших оказались жертвами одной и тоже же схемы, которая касалась предоплаты.

Уточняется, что, связавшись с потенциальными арендодателями в соцсети, жители Минска обсудили условие аренды, договорились про встречу. Но перед поездкой непосредственно на квартиру, собственники стали убеждать про необходимость внесения предоплаты якобы для брони.

В милиции отметили, что один из потерпевших перевел аферистам более 500 рублей. Когда он попытался связаться с арендодателем для того, чтобы посмотреть квартиру, тот перестал выходить на связь.

«Примечательно, что для убедительности лжеарендодатели отправляли потерпевшим фото “своего” паспорта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент проведения проверок сотрудники милиции установили, что мошенниками использовались фото паспортов граждан, которые об этом не подозревали. Общая сумма ущерба составила более тысячи рублей.

Ранее мы писали, что в Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию.

Тем временем милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».

Кстати, премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.