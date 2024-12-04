Двое минчан планировали снять квартиру по выгодной цене, но пошли в милицию, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Хотели снять квартиру по выгодной цене, а попали на уловки мошенников», — сказано в сообщении.
Говорится, что в милицию обратились двое жителей Минска, которые попались на уловки мошенников при аренде жилья. В ведомстве уточнили, что двое потерпевших оказались жертвами одной и тоже же схемы, которая касалась предоплаты.
Уточняется, что, связавшись с потенциальными арендодателями в соцсети, жители Минска обсудили условие аренды, договорились про встречу. Но перед поездкой непосредственно на квартиру, собственники стали убеждать про необходимость внесения предоплаты якобы для брони.
В милиции отметили, что один из потерпевших перевел аферистам более 500 рублей. Когда он попытался связаться с арендодателем для того, чтобы посмотреть квартиру, тот перестал выходить на связь.
«Примечательно, что для убедительности лжеарендодатели отправляли потерпевшим фото “своего” паспорта», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в момент проведения проверок сотрудники милиции установили, что мошенниками использовались фото паспортов граждан, которые об этом не подозревали. Общая сумма ущерба составила более тысячи рублей.
Ранее мы писали, что в Могилеве пенсионер заплатил за одеяло в пять раз больше цены и пошел в милицию.
Тем временем милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».
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