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Пробки на двух улицах Ростова собрались утром из-за упавшего катка

На Северном в Ростове упавший строительный каток перекрыл движение.
Источник: Комсомольская правда

Утром 4 декабря на Северном в Ростове-на-Дону собралась пробка из-за упавшего строительного катка. Очевидцы сообщили о заторах на Королева и Вавилова. Ситуацию уже прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

— Около 7:40 в районе Королева, 1 водитель, управляя тралом, допустил опрокидывание перевозимого строительного катка, — уточнили в ведомстве.

Пострадавших нет. После случившегося сразу же начали восстанавливать движение.

Напомним, ранее в донской столице водитель иномарки сбил на «зебре» 16-летнюю девушку.