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Крымчанин пытался продать 198 грамм наркотиков: его посадили почти на восемь лет

Крымчанин пытался продать 198 грамм наркотиков и сел почти на восемь лет.

Источник: Комсомольская правда

В Красногвардейском районе Крыма местного жителя признали виновным в покушении на сбыт синтетического наркотика. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Фигурант совершил преступление в августе в Симферопольском районе. По указанию куратора в одном из сел крымчанин вытащил из тайника 198 грамм N-метилэфедрона. Наркотик мужчина поместил под обшивку салона автомобиля. Фигурант хотел продать это вещество.

«Однако на территории Красногвардейского района осужденный был задержан», — отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что наркотик у крымчанина изъяли. Было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строго режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.