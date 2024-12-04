Крымчанин пытался продать 198 грамм наркотиков: его посадили почти на восемь лет

Фигурант совершил преступление в августе в Симферопольском районе. По указанию куратора в одном из сел крымчанин вытащил из тайника 198 грамм N-метилэфедрона. Наркотик мужчина поместил под обшивку салона автомобиля. Фигурант хотел продать это вещество.