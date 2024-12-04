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В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Водитель вилочного погрузчика погиб после того, как на него опрокинулась его же машина, столкнувшаяся с «Газелью» на складе овощебазы в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как информирует ведомство, инцидент произошел накануне днем на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице.

«Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком “Кара”, совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем “Газель 270710” под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик», — говорится в сообщении.

Водитель погрузчика скончался на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.