В Петербурге водитель погрузчика погиб после ДТП на овощебазе

«Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком “Кара”, совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем “Газель 270710” под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик», — говорится в сообщении.