«Вася часто приходит к нам во сне»: после отдыха на пляже многодетный отец умер на глазах семьи

Семья 33-летнего Василия Кустова из Иркутска до сих пор не может поверить в то, что их любимого сына, брата, супруга и отца нет рядом с ними. Жизнь мужчины трагически оборвалась в июне этого года из-за пустякового конфликта, который разгорелся на территории одной из туристических баз отдыха на Братском водохранилище. Сибиряка убили на глазах его близких. На днях уголовное дело в отношении подозреваемого в жестокой расправе передали в суд. Подробности — в материале КП-Иркутск.