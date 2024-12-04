«Вася часто приходит к нам во сне»: после отдыха на пляже многодетный отец умер на глазах семьи

— В этом месяце будет уже полгода, как Васи нет с нами. А мы все еще не смирились с утратой. Я так и не могу спокойно спать ночами, вспоминаю тот страшный день…
Семья 33-летнего Василия Кустова из Иркутска до сих пор не может поверить в то, что их любимого сына, брата, супруга и отца нет рядом с ними. Жизнь мужчины трагически оборвалась в июне этого года из-за пустякового конфликта, который разгорелся на территории одной из туристических баз отдыха на Братском водохранилище. Сибиряка убили на глазах его близких. На днях уголовное дело в отношении подозреваемого в жестокой расправе передали в суд. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Отправились отдыхать на пляж.
Василий трудился водителем экскаватора. У него есть дочь от первого брака, вместе со второй супругой он воспитывал двух девочек. Также пара готовилась к еще одному радостному событию — рождению долгожданного сына.
— Наши родители живут в поселке Рассвет, что в Осинском районе Иркутской области, — рассказывала ранее 23-летняя сестра погибшего, Ирина Беляевская. — Мы часто приезжаем к ним в гости, несмотря на то, что дорога из областного центра на машине занимает около трех часов.
Дом Кустовых-старших расположен недалеко от берега Братского водохранилища, который чаще всего называют Золотыми песками. Это довольно популярное место. Сюда приезжают тысячи отдыхающих со всей области: арендуют номера на турбазах и кемпингах, которые открываются во время сезона, либо посещают пляж на арендованной частниками территории. Плата составляет 500 рублей с одного автомобиля в сутки.
Когда Кустовы подъехали к дому и Василий вышел из автомобиля, на него налетели те двое мужчин. Фото: личный архив Кустовых.
Со слов Ирины, 22 июня ее брат вместе с беременной женой, дочкой, невесткой и 4-летним племянником решили провести время на пляже. Поехали туда по дороге, которая проходит через лес. Все местные пользуются именно этим маршрутом. Но дорога оказалась размытой, поэтому обратно Василий решил возвращаться через шлагбаум, который установили хозяева ближайшей базы отдыха.
— На посту находился вахтер, пожилая женщина, — рассказывала супруга погибшего. — Но она отказалась пропускать машину без оплаты, причем сделала это в грубой форме. Супруг объяснил, что мы местные. Но та в ответ начала кричать матом, мол, возвращайтесь той же дорогой, по которой приехали.
«Я тебя за шлагбаум убью!».
Со слов вдовы, это очень сильно разозлило Василия. Он сел за руль и проехал под шлагбаумом, практически не задел его крышей. Но в этот момент за ними сразу же рванул белый пикап. В его салоне находились двое мужчин и женщина. Они пытались перегородить путь семье.
— Кричали: «Я тебя за свой шлагбаум убью!» и все в этом роде. Я просила мужа не останавливаться, потому что было очень страшно…
Когда Кустовы подъехали к дому и Василий вышел из автомобиля, на него налетели те двое мужчин. Один из них ударил сибиряка по голове, после чего тот упал на землю. В этот момент Ирина, ее брат и родители находились дома. Услышав шум, они выбежали на улицу.
— На тот момент Вася уже не подавал признаков жизни, — рассказывала Ирина. — Когда мужчины поняли, что брат не дышит, они бросились в машину и скрылись. Я же побежала вызывать скорую помощь.
22 декабря исполнится ровно полгода со дня смерти Василия. Фото: личный архив Кустовых.
В больнице врачи сообщили семье, что мужчина скончался из-за кровоизлияния в мозг.
Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 38-летний житель Иркутска.
Следователи регионального СУ СКР завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— Мы узнали, что это арендатор территории. Вместе с ним в автомобиле находились его жена и шурин. Но по делу виновным проходит только один человек, — рассказывает Ирина. — Подозреваемый подает апелляции с просьбой изменить меру пресечения с СИЗО на домашний арест. Суд отклоняет их. Своей вины в случившемся он так и не признает. Следствие длилось несколько месяцев.
— Собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, — рассказали в СУ СКР по Иркутской области.
Сами Кустовы готовятся к поминкам. 22 декабря исполнится ровно полгода со дня смерти Василия.
— Сходим на кладбище. Мы все еще очень тяжело переживаем утрату. Родителей признали потерпевшими и, пока длится следствие и они дают показания, они вынуждены снова и снова проживать тот день. Я тоже плохо сплю ночами, вспоминаю случившееся. Особенно когда приезжаем в гости к родителям. Очень тяжело. Вася часто приходит к нам во сне, — признается Ирина. — Единственной радостью за последнее время стало рождение сына Васи, о котором они с женой мечтали. Ему уже пятый месяц. Он очень похож на брата. Настоящая копия! Мы поддерживаем отношения с невесткой, стараемся навещать по возможности, помогаем чем можем.