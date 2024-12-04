В Марокко задержали таксистов, напавших на россиян

Как сообщают марокканские СМИ, данный инцидент не имеет политического подтекста. Он стал результатом напряженности в отношениях между водителями частных такси и крупными автопарками, которые предоставляют услугу вызова через собственные мобильные приложения. По мнению частных таксистов, эти приложения являются нелегальными и создают недобросовестную конкуренцию, которая сказывается на их доходах.