В Марокко задержали таксистов, напавших на россиян

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Марокканские власти задержали группу таксистов, которые напали на супружескую пару из России в курортном городе Касабланке, сообщили местные СМИ.
Ряд СМИ пишут, что пострадавший россиянин является дипломатом, другие утверждают, что это представитель РФ, который прибыл в королевство для переговоров по поставкам зерна.
«Следственный судья принял решение поместить таксиста в предварительное заключение в тюрьме Окаша в городе Касабланка и временно освободил двух других лиц, которые напали на (россиянина — ред.)… возле гостиницы в Касабланке…, троим подсудимым были предъявлены обвинения в попытке насильственного задержания и препятствовании движению транспорта», — пишет газета «Занка 20».
Согласно сообщениям марокканской прессы, россиянине, выйдя из фешенебельного отеля, садились в такси, вызванное через одно из мобильных приложений. В этот момент частные извозчики блокировали автомобиль, вступили в перепалку с его водителем и пассажирами.
«В ответ на попытки россиянина и его жены разрядить ситуацию к ним было применено физическое насилие, в результате чего оба получили ранения в царящем хаосе. Источники… описали сцену как “ужасную и опасную”, отметив тревожный характер конфронтации», — пишет англоязычное издание Morocco World News.
Как сообщают марокканские СМИ, данный инцидент не имеет политического подтекста. Он стал результатом напряженности в отношениях между водителями частных такси и крупными автопарками, которые предоставляют услугу вызова через собственные мобильные приложения. По мнению частных таксистов, эти приложения являются нелегальными и создают недобросовестную конкуренцию, которая сказывается на их доходах.