В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на «встречку», чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей — инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу.