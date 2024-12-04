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В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

ПЕРМЬ, 4 дек — РИА Новости. Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила Госавтоинспекция Башкирии.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на «встречку», чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей — инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу.

«Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.

В местных пабликах в соцсетях указывается, что пьяным водителем оказался, предположительно, барабанщик местной кавер-группы Newman.

В ГАИ Башкирии РИА Новости пояснили, что в протоколе фигурант имеет статус безработного. «Сейчас инспектор ДПС продолжает лечение в стационаре. На службе он характеризовался положительно», — уточнил собеседник.