В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на «встречку», чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей — инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу.
«Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.
В местных пабликах в соцсетях указывается, что пьяным водителем оказался, предположительно, барабанщик местной кавер-группы Newman.
В ГАИ Башкирии РИА Новости пояснили, что в протоколе фигурант имеет статус безработного. «Сейчас инспектор ДПС продолжает лечение в стационаре. На службе он характеризовался положительно», — уточнил собеседник.