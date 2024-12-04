Потолок обрушился при работах на базе отдыха у Вуоксы и раздавил человека

Инцидент произошёл вчера, 3 декабря, в поселке Горы на базе отдыха, расположенной рядом с рекой Вуокса. По предварительной версии, двое рабочих занимались сносом помещения столовой. Они разбирали потолочные перекрытия, и в какой-то момент конструкция обрушилась. Каркас придавил 58-летнего мужчину, и тот скончался на месте. Второй рабочий успел выскочить и таким образом избежал травм.