В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 дек — РИА Новости. Энергоснабжение пяти районов Приамурья и города Райчихинск после аварии на ТЭЦ Благовещенска восстановили, действуют ограничения энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе, сообщает ДРСК Амурские электрические сети.
«Амурские электрические сети подключили часть потребителей в центральном энергорайоне (южная и восточная часть Амурской области) на общую мощность 20 МВт. Полностью восстановлено энергоснабжение в селах Константиновского, Тамбовского, Ивановского, Бурейского, Октябрьского районов и города Райчихинск», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пока действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе на 30,2 МВт. С 14.06 (8.06 мск) подключают к электроснабжению потребителей, которые были отключены утром и отключают других. Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений, пояснили в компании.
Ранее сообщалось, что пять районов Амурской области оказались частично лишенными электричества из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ, в этой связи Амурские электрические сети ввели ограничение энергопотребления по центральному энергорайону на 50,2 МВт.