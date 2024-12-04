В Приамурье восстановили энергоснабжение после аварии на ТЭЦ

Уточняется, что пока действует ограничение энергопотребления в Благовещенске и Благовещенском районе на 30,2 МВт. С 14.06 (8.06 мск) подключают к электроснабжению потребителей, которые были отключены утром и отключают других. Амурские электрические сети пока не получили распоряжения от системного оператора на полную отмену ограничений, пояснили в компании.