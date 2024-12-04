В Москве мужчину задержали за участие в НКО

«Фигурант задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу. По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия», — заключили в столичном ГСУ СК.