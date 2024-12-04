В Москве мужчину задержали за участие в НКО

«Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в период с февраля по декабрь 2024 года фигурант на территории Москвы принимал участие в деятельности признанной нежелательной в РФ организации, а также осуществил сбыт экстремистских материалов.
«Фигурант задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу. По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемого, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия», — заключили в столичном ГСУ СК.