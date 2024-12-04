В Подмосковье ищут «охотника на байкеров»: кто это и что ему грозит

Сомнений в том, что растягивающий веревки «охотник на байкеров» действует умышленно, нет. Вероятно, ему мешает шум мотоциклов. Но бороться с ним он решил преступным путем, за что и понесет наказание в случае поимки полицией и соответствующего решения суда. Правоохранителям важно оперативно задержать злоумышленника, пока не появились новые жертвы спровоцированных дорожно-транспортных происшествий.