В Подмосковье ищут «охотника на байкеров»: кто это и что ему грозит

В Московской области правоохранительные органы приступили к поиску неизвестного, который делает ловушки для мотоциклистов. Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета РФ.
По данным правоохранительных органов, «охотник на байкеров» действует в подмосковном Солнечногорске. Он растягивает веревки между деревьями: один из мотоциклистов уже успел получить из-за ловушки тяжелую травму, упав с транспортного средства.
Примечательно, что следователи обратили внимание на действия преступника после публикаций информации в социальных сетях и средствах массовой информации.
Сейчас СУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении неизвестного лица, растягивающего веревки. Контроль за ходом расследования взял на себя центральный аппарат российского следственного органа. Напомним, что по статье 111 УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью в результате умышленных действий наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.
Сомнений в том, что растягивающий веревки «охотник на байкеров» действует умышленно, нет. Вероятно, ему мешает шум мотоциклов. Но бороться с ним он решил преступным путем, за что и понесет наказание в случае поимки полицией и соответствующего решения суда. Правоохранителям важно оперативно задержать злоумышленника, пока не появились новые жертвы спровоцированных дорожно-транспортных происшествий.