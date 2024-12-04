В Новосибирске отправили в СИЗО троих обвиняемых в похищении человека

Ленинский районный суд избрал меру пресечения задержанным накануне троим жителям Новосибирска по обвинению в похищении человека. Об этом в среду, 4 декабря сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
По версии следствия, вечером 1 декабря Игорь Лобачев, Андрей Анкин и Камо Оганесян по предварительному сговору, применив насилие, затолкали 20-летнего парня в машину и увезли в неизвестном направлении.
«Обвиняемые потребовали от мужчины передать им денежные средства в размере 600 000 рублей, после чего поместили его в багажник автомобиля», — говорится в сообщении управления Судебного департамента.
На следующий день потерпевшего освободили сотрудники полиции, а трое предполагаемых похитителей были задержаны. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого им грозит до 12 лет лишения свободы.
Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемых под стражу. Суд это ходатайство удовлетворил и арестовал всех троих до 1 ферваля 2025 года.