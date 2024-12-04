Музыканта, устроившего смертельное ДТП в Уфе, заключили под стражу

Октябрьский районный суд Уфы заключил под стражу 37-летнего барабанщика музыкальной группы Владимира Сиротина, который вечером 3 декабря на улице Сельской Богородской устроил смертельную аварию, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Водитель, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пытался объехать другую аварию, которую оформляли полицейские. Он выехал на встречку и сбил людей. От удара 45-летнюю женщину отбросило на другой автомобиль. Позже она скончалась в реанимации, не приходя в сознание. Инспектор ДПС получил различные травмы. Его состояние врачи оценивают как стабильное.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водителя заключили под стражу до 4 февраля 2025 года.