Американца Бейлса заочно арестовали за теракт в Курской области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили следственные действия в отношении американского наемника Деррика Бейлса, обвиняемого в теракте на территории Курской области и в наемничестве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, суд заочно заключил его под стражу.