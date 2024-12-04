Американца Бейлса заочно арестовали за теракт в Курской области

«Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Деррика Бейлса. Он обвиняется (заочно) в наемничестве и совершении террористического акта на территории Курской области в конце августа 2024 года», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что по ходатайству следователя СК РФ суд избрал заочно Бейлсу меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск.
«В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены документы и интернет-ресурсы, собраны неопровержимые доказательства по уголовному делу, которые полностью подтвердили вину фигуранта», — заключили в СК.