Рабочий украл со стройки ТЦ в Минске вентиляторов на 10 тысяч рублей, а заработал 500 рублей и срок

В Минске будут судить рабочего, который украл из строящего торгового центра дорогостоящие вентиляторы и продал за бесценок. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась администрация одного из строящихся ТЦ, сообщая о том, что из подсобного помещения пропали дорогостоящие вентиляторы.
Выяснилось, что кражу совершил 42-летний ранее неоднократно судимый житель Осиповичей. Мужчина работал в здании ТЦ и в одном из помещений наткнулся на коробки с вентиляторами. Оборудование мужчина похитил, но перед этим нашел покупателя. Рабочий один проник в подсобное помещение и вынес шесть вентиляторов.
На такси он увез украденное покупателю и получил 500 белорусских рублей. Хотя общая стоимость похищенного превысила 10 тысяч белорусских рублей.
— Имущество будет изъято и возвращено его владельцам, — прокомментировали в ГУВД.
Фигуранта будут судить за кражу, совершенную в крупном размере.
Также житель Гродно одолжил 26 автомобильных покрышек без денег и пойдет под суд.
Также милиция сказала белорусам о новом мошенничестве в мессенджерах: «Под видом членов семьи или друзей рассылают сообщения с открытками».