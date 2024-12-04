Рабочий украл со стройки ТЦ в Минске вентиляторов на 10 тысяч рублей, а заработал 500 рублей и срок

Выяснилось, что кражу совершил 42-летний ранее неоднократно судимый житель Осиповичей. Мужчина работал в здании ТЦ и в одном из помещений наткнулся на коробки с вентиляторами. Оборудование мужчина похитил, но перед этим нашел покупателя. Рабочий один проник в подсобное помещение и вынес шесть вентиляторов.