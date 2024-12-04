В Москве у аэропортов поймали 360 нелегальных такси

«Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии, — предупреждают в минтрансе Подмосковья. — Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением».