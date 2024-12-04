В Москве у аэропортов поймали 360 нелегальных такси

Интересно, что всего проверили 4,7 тыс. автомобилей, так что нелегальных такси оказалось примерно 8%. На нарушителей составили административные протоколы, а машины отправили на штрафстоянку.
Чаще нелегалов ловили возле Домодедово. Речь как про непосредственно территорию аэропорта, так и про прилегающие дороги. На 230 нелегальных перевозчиков там составили более 1,1 тыс. административных материалов. Около Шереметьево поймали 130 нелегальных такси. Больше всего нарушений фиксировалось в январе, феврале и октябре.
Скорее всего, и в ближайшее время на дорогах станет больше нелегалов — в новогодние праздники пассажиропоток традиционно вырастает, и этим пытаются воспользоваться «бомбилы».
«Пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии, — предупреждают в минтрансе Подмосковья. — Автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Дополнительно в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением».
Перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный трехлетний водительский стаж. Впрочем, нелегалы такими формальностями себя не утруждают.