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Мэр Новосибирска прокомментировал эвакуацию гимназии № 9

Глава города поблагодарил педагогов.

Источник: Предоставлено читателем

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал инцидент в гимназии № 9. Напомним, там прошла эвакуация из-за сообщения о террористической угрозе. Его отправил аноним.

— Педагоги приняли все необходимые меры по укрытию детей. Благодарю коллектив гимназии за выдержку и четкость действий в опасной ситуации, — написал глава города в своем Telegram-канале.

Кудрявцев также добавил, что специальные службы обследовали здание. Ситуация находится на контроле. Правоохранители устанавливают отправителей сообщения.