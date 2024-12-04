Мэр Новосибирска прокомментировал эвакуацию гимназии № 9

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал инцидент в гимназии № 9. Напомним, там прошла эвакуация из-за сообщения о террористической угрозе. Его отправил аноним.
— Педагоги приняли все необходимые меры по укрытию детей. Благодарю коллектив гимназии за выдержку и четкость действий в опасной ситуации, — написал глава города в своем Telegram-канале.
Кудрявцев также добавил, что специальные службы обследовали здание. Ситуация находится на контроле. Правоохранители устанавливают отправителей сообщения.