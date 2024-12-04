Суд приговорил жителя Керчи к 15 годам колонии по делу о госизмене

По информации надзорного органа, в сентябре 2023 года мужчина отправил представителю Службы безопасности Украины видеозаписи о местах дислокации средств ПВО российской армии в Керчи.
«Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих», — говорится в публикации.
Крымчанина задержали сотрудники регионального управления ФСБ России.
Как уточнили в прокуратуре, после срока в исправительной колонии мужчину также ждет ограничение свободы на один год и шесть месяцев.
В начале ноября ФСБ обвинила другого крымчанина в передаче Украине данных о военных объектах. По информации ведомства, мужчина передавал украинской стороне данные о военных объектах в Феодосии и средствах ПВО в регионе.