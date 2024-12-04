14 лет колонии получил в Ростове вербовщик террористической организации

По данным инстанции, мужчина присоединился к экстремистам осенью 2016 года в городе Черевань. В том же году он участвовал в марше украинских националистов. Позже проводил агитацию среди жителей Ростова-на-Дону, вовлекая в деятельность организации новых людей.