14 лет колонии получил в Ростове вербовщик террористической организации

В Ростове-на-Дону к длительному сроку заключения приговорили 28-летнего гражданина Украины, задержанного за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Азов»* (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, мужчина присоединился к экстремистам осенью 2016 года в городе Черевань. В том же году он участвовал в марше украинских националистов. Позже проводил агитацию среди жителей Ростова-на-Дону, вовлекая в деятельность организации новых людей.
Мужчина нарушал закон до его задержания в январе 2023 года.
— Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, — прокомментировали в Южном окружном военном суде.
Добавим, по данным пресс-службы прокуратуры Ростовской области, назначенный приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону осудили двух украинских шпионов.
«Азов»* — запрещенная в России террористическая организация.