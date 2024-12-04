Вандалы разгромили сквер «Мы вместе» в Волгограде

Злоумышленники повредили металлические элементы, часть из которых уже не подлежит восстановлению. Об этом стало известно вечером 3 декабря. Муниципалитет обратился к предприятию, которое изготовило конструкцию, для проведения полноценного восстановления. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств инцидента.