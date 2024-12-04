Вандалы разгромили сквер «Мы вместе» в Волгограде

В Волгограде сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» приступили к восстановлению арт-объекта «Мы вместе», поврежденного вандалами на ул. 7-й Гвардейской.
Злоумышленники повредили металлические элементы, часть из которых уже не подлежит восстановлению. Об этом стало известно вечером 3 декабря. Муниципалитет обратился к предприятию, которое изготовило конструкцию, для проведения полноценного восстановления. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением обстоятельств инцидента.
В августе текущего года еще до официального открытия сквера был зафиксирован факт хищения кустов с цветами. Сотрудники подрядной организации в тот момент произвели подсадку недостающих растений.
Каждый арт-объект сквера презентовали студенты волгоградских вузов и ссузов, приехавшие в регион из новых территорий. Республику Крым в парке представляет арт-объект «Крымский мост», ДНР — «Донецк — город роз», ЛНР — «Луганский уголь». Севастополь символизирует «Графская пристань», Херсонскую область — «Шуховской маяк», Запорожскую — «Запорожская АЭС».
Муниципалитет призывает жителей Волгограда бережно относиться к общегородскому имуществу и недавно благоустроенным паркам и скверам, которые в последние годы активно приводятся в порядок. В городе постоянно появляются новые благоустроенные зоны отдыха и парки на месте пустырей.