Певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Талькова

Певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Игоря Талькова, которое произошло 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Видео опубликовано в Telegram-канале главы объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарьи Лебедевой.
Певица отметила, что с погибшим артистом у нее были рабочие отношения.
Азиза рассказала, что в тот день стала свидетелем драки между своим директором Игорем Малаховым, который также был ее гражданским мужем, и концертным директором Талькова Валерием Шляфманом.
Артистка была в столовой, когда началась потасовка. Выбежав в коридор она увидела, что Шляфман бьёт ногами Малахова по голове. Певица закрыла собой гражданского мужа, чтобы Шляфман перестал его бить.
«Я легла на Малахова, чтобы защитить его. Когда подняла голову, то увидела, что Шляфман хочет вновь ударить его ногой по голове. Я закрыла голову Малахова руками и удар был нанесен по моей руке. Талькова во время драки не видела», — вспоминает Азиза.
Концертный директор Талькова побежал в сторону гримерки с пистолетом в руках. Обратно он вышел уже без оружия. Азиза спросила, где пистолет, на что Шляфман заявил, что выбросил его в унитаз. Певица достала оружие и передала.
Когда она находилась в гримёрной, раздались крики о том, что Талькова застрелили.
Ранее Азиза заявила, что гибели Талькова, если бы участники конфликта вели себя более сдержанно. Певица добавила, что творческие люди, как правило, очень эмоциональные люди.