Певица Азиза дала показания в суде по делу об убийстве Талькова

«Я легла на Малахова, чтобы защитить его. Когда подняла голову, то увидела, что Шляфман хочет вновь ударить его ногой по голове. Я закрыла голову Малахова руками и удар был нанесен по моей руке. Талькова во время драки не видела», — вспоминает Азиза.