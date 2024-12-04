В Соликамской колонии для пожизненно заключенных скончался омский убийца таксистов

Фомин был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году за серию преступлений, совершенных в Омской области с 2004 по 2008 год. Мастер спорта по стрельбе, Фомин совершал нападения на таксистов, убивая их с помощью обреза. Тела жертв он затем выбрасывал на свалку или закапывал. Похищенные автомобили Фомин продавал по запчастям. Всего им было убито трое таксистов.