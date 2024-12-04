В Соликамской колонии для пожизненно заключенных скончался омский убийца таксистов

70-летний Игорь Фомин скончался в Соликамской колонии, которая известна тем, что в ней содержатся самые опасные преступники. Как пишет издание «СуперОмск» мужчина испытывал проблемы с сосудами.
Фомин был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году за серию преступлений, совершенных в Омской области с 2004 по 2008 год. Мастер спорта по стрельбе, Фомин совершал нападения на таксистов, убивая их с помощью обреза. Тела жертв он затем выбрасывал на свалку или закапывал. Похищенные автомобили Фомин продавал по запчастям. Всего им было убито трое таксистов.
Помимо пожизненного лишения свободы, Фомин был также осужден к выплате 1 млн рублей материального и морального ущерба. Срок заключения он отбывал в исправительной колонии особого режима с 2007 года.
Подобное преступление произошло в 2016 году, когда один из пассажиров такси убил водителя, так как не хотел платить за простой.