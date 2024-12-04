В Уфе сбившего насмерть женщину и инспектора ГАИ водителя отправили в СИЗО

В Уфе избрали меру пресечения 37-летнему водителю Kia Rio, который накануне, будучи нетрезвым, решил объехать ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia на Сельской Богородской, выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Terrano. От удара машину откинуло на стоявших поблизости людей, среди которых был инспектор ГАИ и водители других авто. В результате, водитель-женщина «Skoda Octavia» и инспектор ДПС были доставлены в больницу, где уфимка умерла от полученных травм.
Суд заключил виновника аварии под стражу. В СИЗО он проведет до 5 февраля 2025 года.
По словам самого мужчины, он раскаивается в произошедшем. В этот день он ехал домой и не заметил аварию, сказал он.
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