20-летний парень из Ташкента вместе с подельниками из-за границы обчистил карточки свыше 40 граждан

Оперативные мероприятия начались после того, как в органы внутренних дел Чиланзарского района поступило несколько заявлений от граждан о хищении средств с их карт. Вскоре личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Молодой человек признался, что знал о незаконности своих действий, но лёгкий заработок оказался для него слишком заманчивым.