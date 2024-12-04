20-летний парень из Ташкента вместе с подельниками из-за границы обчистил карточки свыше 40 граждан

Как действовали злоумышленники?
Задержанный, используя мобильный телефон, сотрудничал с иностранными сообщниками. Они рассылали жертвам вирусные файлы через социальные сети и мессенджеры. Пользователи, ничего не подозревая, переходили по ссылкам, вводили данные своих пластиковых карт и предоставляли полный доступ к своим банковским счетам.
После получения данных карт, злоумышленники подключали их к различным платёжным системам и переводили деньги на счета за границей. Таким образом, средства, заработанные тяжёлым трудом граждан, утекали к неизвестным лицам.
Расследование и задержание
Оперативные мероприятия начались после того, как в органы внутренних дел Чиланзарского района поступило несколько заявлений от граждан о хищении средств с их карт. Вскоре личность подозреваемого была установлена, и он был задержан. Молодой человек признался, что знал о незаконности своих действий, но лёгкий заработок оказался для него слишком заманчивым.
Количество пострадавших превысило 40 человек, а общая сумма ущерба — 70 миллионов сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 Уголовного кодекса (кража).
Сам парень заявил, что пошёл на это, так как в прошлом году с его собственной карты также похитили деньги. Он пообещал вернуть все украденные средства.
Этот случай подчёркивает важность цифровой грамотности и необходимости быть бдительным в интернете. Молодой человек, оказавшийся вовлечённым в преступную схему, теперь будет отвечать за свои действия перед законом. А гражданам остаётся быть внимательными и помнить: любой подозрительный файл или ссылка могут обернуться финансовыми потерями.