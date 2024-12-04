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В Казани трех иностранцев признали виновными в торговле людьми

Они также оказались замешаны в использовании рабского труда.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане трех иностранцев признали виновными в торговле людьми и использовании рабского труда. Преступные действия осуществлялись с 2918 по 2021 год.

Иностранные граждане вовлекали людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы те занимались попрошайничеством на улицах Казани. После этого иностранцы забирали всю выручку себе. Пострадавшими признаны четыре человека.

Одного из фигурантов приговорили к 8 годам и 2 месяцам колонии строго режима, еще двоих — к 8 годам и 5 месяцам колонии общего режима.

Ранее в Казани завершили расследование дела экс-главы КирМоса Сергея Миронова.