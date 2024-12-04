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Реконструкция улицы Октябрьской революции в Уфе может занять четыре года

Улица Октябрьской революции может быть реконструирована в течение четырех лет.

Источник: Комсомольская правда

Стала известна причина приостановки благоустройства улицы Октябрьской революции в Уфе. Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров во время Прямой линии, реконструкция исторической улицы была поставлена на пауза не из-за недостатка финансирования, а из-за того, что на одном из участков найдено озеро.

— Мэрия не знает, что делать пока с этим, — сказал руководитель региона.

По данным Хабирова, полная реконструкция Октябрьской революции может быть завершена в течение четырех лет. Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы дома на этой улице, являющиеся объектами культурного наследия, были переданы предпринимателям.

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