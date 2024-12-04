«Велосипед ехал быстрее трактора». В Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват

В Гомеле провели следственный эксперимент и установили, что в наезде трактора на велосипед, тракторист невиновен. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Авария произошла 12 сентября в областном центре. В тот день 64-летний мужчина передвигался по городу на тракторе «Белорус 92П» с прицепом. Тракторист поворачивал с крайней правой полосы на разрешающий сигнал светофора и выехал на безлюдный пешеходный переход, но, заканчивая маневр, увидел в правое зеркало велосипедистку, которая въехала в заднюю часть прицепа. Тракторист затормозил, вышел из кабины и увидел пострадавшую 59-летнюю женщину.
Выяснилось, что велосипедистка ехала по велосипедной дорожке, хотела повернуть направо через пешеходный переход, где выделены зоны и для велосипедов, и для пешеходов. Но велосипедистка решила сократить дистанцию и, не сбавляя скорость, поехала по участку, предназначенному для пешеходов. Из-за своей невнимательности гомельчанка поздно заметила трактор, растерялась, не затормозила и поэтому врезалась в прицеп.
После падения женщина хотела уехать, но сын тракториста настоял на вызове ГАИ и скорой помощи. В итоге у нее обнаружили травму грудной клетки, кровоподтеки и ссадины. В отношении тракториста возбудили уголовное дело (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Однако после следственного эксперимента выяснилось, что трактор ехал примерно 18 километров в час, а велосипед — около 20 километров в час. И водитель не имел технической возможности предотвратить наезд на велосипедистку. А причиной ДТП стало именно нарушение женщиной ПДД (п. 150 и п.151).
Уголовное преследование в отношении водителя трактора прекратили.
Тем временем минчанка заплатила 800 рублей, чтобы выкупить собаку у живодера, но ее обманули.