«Велосипед ехал быстрее трактора». В Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват

Авария произошла 12 сентября в областном центре. В тот день 64-летний мужчина передвигался по городу на тракторе «Белорус 92П» с прицепом. Тракторист поворачивал с крайней правой полосы на разрешающий сигнал светофора и выехал на безлюдный пешеходный переход, но, заканчивая маневр, увидел в правое зеркало велосипедистку, которая въехала в заднюю часть прицепа. Тракторист затормозил, вышел из кабины и увидел пострадавшую 59-летнюю женщину.