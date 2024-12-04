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Самые высокие зарплаты в Башкирии зафиксированы в Уфимском районе

Названы города и районы Башкирии с самыми высокими зарплатами.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, где в Башкирии самые высокие зарплаты. Так, по данным республиканских статистиков, средний заработок в регионе составляет 64,7 тысяч рублей, что на 17,7% больше, чем было годом ранее.

Так, лидером по уровню зарплат стал Уфимский район. По данным Башстата, жители муниципалитета в среднем получают 86 793 рубля. Чуть меньше получают жители Уфы — 83 259 рублей. Третью строчку занял Учалинский район, где средняя зарплата составляет 74 758 рублей.

Между тем самые низкие зарплаты, значительно ниже среднего показателя по республике, зафиксированы в Бурзянском районе (36,2 тысячи рублей), Зианчуринском (40,6), а также Стерлибашевском районах (41,1).

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