Ребенок упал в яму с ледяной водой в Благовещенске: кто может понести наказание

Как сообщает «КП — Благовещенск», с мальчиком в настоящее время все в порядке. Но счастливый финал неприятной истории не освобождает представителей городских коммунальных служб от ответственности, а прокуратура Благовещенска уже разбирается в обстоятельствах происшествия. Ведомству предстоит установить, почему у ямы отсутствовали ограждения и проверить, как отреагировали на ситуацию городские власти.