Ребенок упал в яму с ледяной водой в Благовещенске: кто может понести наказание

В Благовещенске несовершеннолетний школьник провалился в яму с ледяной водой. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по региону.
Как пишет издание «Аргументы и факты», ребенок упал в яму по пути в школу. Он простоял в воде 45 минут, прежде чем ему помогли выбраться. Следственные органы уже начали проверку по факту присутствия признаков преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 293 УК РФ (халатность).
Отметим, что наказание по части 1 данной статьи небольшое: до трех месяцев ареста или штраф в размере до 120 тысяч рублей. Отметим также, что в результате этого происшествия ребенок остался жив и серьезно не пострадал.
Как сообщает «КП — Благовещенск», с мальчиком в настоящее время все в порядке. Но счастливый финал неприятной истории не освобождает представителей городских коммунальных служб от ответственности, а прокуратура Благовещенска уже разбирается в обстоятельствах происшествия. Ведомству предстоит установить, почему у ямы отсутствовали ограждения и проверить, как отреагировали на ситуацию городские власти.
Согласно устоявшейся судебной практике, инстанции чаще всего встают в таких вопросах на сторону потерпевшей стороны, а должностным лицам из городских или районных муниципальных органов присуждают выплату компенсаций пострадавшим. Кроме того, их также могут привлечь к уголовной ответственности.
Ранее мы писали, что на Урале ребенок погиб, провалившись в яму, у которой отсутствовали ограждения.