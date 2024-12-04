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Между российским бизнесменом и таксистами в Марокко произошел конфликт

Марроканские таксисты и бизнесмен из России вступили в конфликт в конце ноября в Касабланке, куда россиянин приехал на деловые переговоры. Об этом РБК сообщили в посольстве России в королевстве.

Источник: AP 2024

В диппредставительстве отметили, что местная полиция оперативно арестовала «зачинщиков инцидента из числа марокканцев», а дело передали в суд. Бизнесмен вернулся в Россию.

Российские посольство в Рабате и генконсульство в Касабланке следят за ситуацией, добавили собеседники РБК.

В октябре в Турции неизвестные напали на российских туристов в гостинице города Гёчек.

«Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Полицейские в Анталье расследуют нападение на россиян в отеле.