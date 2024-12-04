Между российским бизнесменом и таксистами в Марокко произошел конфликт

В диппредставительстве отметили, что местная полиция оперативно арестовала «зачинщиков инцидента из числа марокканцев», а дело передали в суд. Бизнесмен вернулся в Россию.
Российские посольство в Рабате и генконсульство в Касабланке следят за ситуацией, добавили собеседники РБК.
В октябре в Турции неизвестные напали на российских туристов в гостинице города Гёчек.
«Пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении российского диппредставительства.
Полицейские в Анталье расследуют нападение на россиян в отеле.