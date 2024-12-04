Причиной пожара в колонии Рыбинска могло стать замыкание

Как сообщал «Ъ», пожар в общежитии для осужденных произошел 2 декабря. Загорелась кровля здания, жильцы корпуса были эвакуированы. После пожара колонию посетил омбудсмен.
«Предполагаемой причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Всех осужденных из этого здания переселили в другие здания колонии, распределив их по отрядам согласно нормативным требованиям», — рассказал Бабуркин.
По словам омбудсмена, в общежитии проживали 130 человек. В результате пожара повреждения получили комната воспитательной работы и комната для хранения личных вещей, а также спальня одного из отрядов на втором этаже.
Сейчас все эвакуированные осужденные обеспечены спальными местами и личными вещами. Омбудсмен встретился с осужденными. Утверждается, что никто из них не пожаловался на условия содержания после ЧП.