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Причиной пожара в колонии Рыбинска могло стать замыкание

Причиной возгорания в исправительной колонии № 2 города Рыбинска Ярославской области могло стать замыкание электропроводки. Об этом региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал «Ъ», пожар в общежитии для осужденных произошел 2 декабря. Загорелась кровля здания, жильцы корпуса были эвакуированы. После пожара колонию посетил омбудсмен.

«Предполагаемой причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Всех осужденных из этого здания переселили в другие здания колонии, распределив их по отрядам согласно нормативным требованиям», — рассказал Бабуркин.

По словам омбудсмена, в общежитии проживали 130 человек. В результате пожара повреждения получили комната воспитательной работы и комната для хранения личных вещей, а также спальня одного из отрядов на втором этаже.

Сейчас все эвакуированные осужденные обеспечены спальными местами и личными вещами. Омбудсмен встретился с осужденными. Утверждается, что никто из них не пожаловался на условия содержания после ЧП.