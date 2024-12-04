Самолет Хургада — Уфа ушел на второй круг из-за сработавшей сигнализации

В Уфе экипаж воздушного судна, летевшего из Хургады в столицу Башкирии, рано утром 4 декабря сообщил, что во время посадки сработала сигнализация. Самолету пришлось идти на второй круг, передает ТГ-канал «Авиаинцидент».
Известно, что сигнал был ложным и передавал, что самолет может столкнуться с землей на высоте 250 метров. Несмотря на это борт сел удачно и никто не пострадал.
Экипаж во время инцидента сигнал бедствия и срочности не объявлял.
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