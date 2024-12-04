Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет Хургада — Уфа ушел на второй круг из-за сработавшей сигнализации

В самолете Хургада — Уфа ложно сработала сигнализация.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе экипаж воздушного судна, летевшего из Хургады в столицу Башкирии, рано утром 4 декабря сообщил, что во время посадки сработала сигнализация. Самолету пришлось идти на второй круг, передает ТГ-канал «Авиаинцидент».

Известно, что сигнал был ложным и передавал, что самолет может столкнуться с землей на высоте 250 метров. Несмотря на это борт сел удачно и никто не пострадал.

Экипаж во время инцидента сигнал бедствия и срочности не объявлял.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.