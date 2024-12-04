Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов — в Крыму задержали вора

«Он сообщил, что в помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Затем, воспользовавшись возникшей паникой, похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся», — сообщила она в Telegram-канале.