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Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов — в Крыму задержали вора

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек — РИА Новости Крым. В Симферополе задержан местный житель, который подозревается в краже 10 миллионов рублей из автосалона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона.

«Он сообщил, что в помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Затем, воспользовавшись возникшей паникой, похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся», — сообщила она в Telegram-канале.

Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.

Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.

Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы две банковские карты и три мобильных телефона.