Прыснул в лицо газом и похитил 10 миллионов — в Крыму задержали вора

О происшествии в полицию сообщил владелец автосалона.
«Он сообщил, что в помещение зашел неизвестный и распылил слезоточивый газ в лицо одному из сотрудников. Затем, воспользовавшись возникшей паникой, похитил из сейфа порядка десяти миллионов рублей и скрылся», — сообщила она в Telegram-канале.
Силовики установили личность злоумышленника и задержали. В его жилище и автомобиле были обнаруженные украденные деньги. Вся сумма возвращена владельцу автосалона.
Возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Злоумышленник помещен под домашний арест.
Ранее в Крыму 65-летний пенсионер, вооружившись булавой и предметом, похожим на пистолет, проник в чужой дом, чтобы две банковские карты и три мобильных телефона.