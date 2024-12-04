В центре Челябинска полицейские нашли «резиновую квартиру», где жили восемь нелегалов

Полицейские обнаружили в центре Челябинска резиновую квартиру, в которой проживали восемь нелегалов. Все нарушители не числились на миграционном учете, а две женщины среди них въехали в РФ незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.