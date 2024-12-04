В центре Челябинска полицейские нашли «резиновую квартиру», где жили восемь нелегалов

Полицейские обнаружили в центре Челябинска резиновую квартиру, в которой проживали восемь нелегалов. Все нарушители не числились на миграционном учете, а две женщины среди них въехали в РФ незаконно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— К полицейским обратились жители многоквартирного дома, расположенного по улице Мопра, с просьбой проверить иностранных граждан, массово проживающих в одной из квартир, — рассказали в ведомстве. — Выявлено 10 проживающих, двое из них граждане Российской Федерации. Остальные являются иностранными гражданами ближнего зарубежья, среди которых есть четверо несовершеннолетних детей.
Нелегалов доставили в полицию. Четверо из них привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ, а в отношении двух приняты решения о выдворении из страны.
Челябинец, предоставивший квартиру нелегалам, привлечен к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.