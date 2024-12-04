Километровый каток появится в обновленном парке Лесоводов в Уфе

Каток будет идти по велодорожке до лыжной базы. Подобный опыт уже был в Нефтекамске, когда льдом залили «Тропу Здоровья». Работы по заливке катка начнутся сразу, как позволит погода. Сейчас в Уфе дневная температура превышает один градус.