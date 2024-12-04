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Километровый каток появится в обновленном парке Лесоводов в Уфе

В парке Лесоводов в Уфе зальют километровый каток.

Источник: Комсомольская правда

Километровый каток зальют в Уфе. Он появится в обновленном после реконструкции парке Лесоводов. Об этом стало известно во время оперативного совещания в столичной мэрии.

Каток будет идти по велодорожке до лыжной базы. Подобный опыт уже был в Нефтекамске, когда льдом залили «Тропу Здоровья». Работы по заливке катка начнутся сразу, как позволит погода. Сейчас в Уфе дневная температура превышает один градус.

Всего этой зимой в столице Башкирии будет работать 28 ледовых площадок и 92 хоккейные коробки.

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