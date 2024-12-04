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Водитель Daihatsu пострадала в жестком ДТП со встречной Skoda в Минске

В Минске водитель Daihatsu пострадала из-за водителя Skoda, не уступившего дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в ДТП пострадала женщина-водитель по вине водителя встречной машины, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла в столице 4 декабря примерно в 11.35. Установлено, что на улице Корженевского вблизи дома № 14а 48-летний мужчина на «Шкода», поворачивая налево, не пропустил встречную иномарку. В итоге пострадала 47-летняя водитель «Дайхатсу», она доставлена в больницу для обследования.

Тем временем в Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват: «Велосипед ехал быстрее трактора».

Еще минчанин погиб во время пожара в многоэтажке, его сожительница — в больнице.