Водитель Daihatsu пострадала в жестком ДТП со встречной Skoda в Минске

В Минске в ДТП пострадала женщина-водитель по вине водителя встречной машины, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла в столице 4 декабря примерно в 11.35. Установлено, что на улице Корженевского вблизи дома № 14а 48-летний мужчина на «Шкода», поворачивая налево, не пропустил встречную иномарку. В итоге пострадала 47-летняя водитель «Дайхатсу», она доставлена в больницу для обследования.
Тем временем в Гомеле следователи в ходе эксперимента выяснили, что тракторист, сбивший велосипедистку не виноват: «Велосипед ехал быстрее трактора».
Еще минчанин погиб во время пожара в многоэтажке, его сожительница — в больнице.