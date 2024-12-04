Водитель Daihatsu пострадала в жестком ДТП со встречной Skoda в Минске

Жесткая авария произошла в столице 4 декабря примерно в 11.35. Установлено, что на улице Корженевского вблизи дома № 14а 48-летний мужчина на «Шкода», поворачивая налево, не пропустил встречную иномарку. В итоге пострадала 47-летняя водитель «Дайхатсу», она доставлена в больницу для обследования.